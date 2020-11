Arriva in Italia il primo smartphone 5G targato Nokia

Arriva in Italia il primo smartphone 5G col marchio Nokia. Prodotto da Hmd Global, si chiama Nokia 8.3 5G e sarà in mano al nuovo agente 00 nel prossimo film di James Bond "No Time To Die".

Il dispositivo ha uno schermo Lcd da 6,81 pollici che ospita una fotocamera frontale da 24 megapixel. Sul retro trova posto una fotocamera quadrupla PureView con ottiche Zeiss. Il sensore principale da 64 megapixel è affiancato da un grandangolare da 12 mp, da un sensore di profondità e una macro entrambi da 2 mp.

Il chipset 5G è lo Snapdragon 765G di Qualcomm, coadiuvato 6 o 8 GB di Ram e 64 o 128 GB di memoria interna espandibile. La batteria è da 4500 mAh.

Con un design pulito e un aspetto "solido", lo smartphone arriva in un'unica colorazione, chiamata Polar Night. E' un blu scuro cangiante, ottenuto grazie a una tecnologia di metallizzazione con un motivo di rifrazione della luce che permette ai colori di mescolarsi. Il prezzo è di circa 600 euro per la versione da 6GB/64GB e di 650 euro per quella da 8GB/128GB. (ANSA).