In arrivo Echo Frames, gli occhiali smart di Amazon

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Amazon porta sul mercato i suoi occhiali smart. Si chiamano Echo Frames e, dopo una fase di sperimentazione, ora sono disponibili al pubblico. Il dispositivo debutta sul mercato americano, dove è già prenotabile con consegne a partire dal 10 dicembre, in tempo per finire sotto l'albero di Natale.

Svelati da Amazon un anno fa, Echo Frames si presentano come un normale paio di occhiali da vista in cui è possibile anche inserire lenti graduate. Consentono di interagire con l'assistente vocale Alexa e in pratica si comportano come cuffie Bluetooth con cui ascoltare musica, telefonare e ricevere notifiche. Il volume si regola in automatico in base al livello del rumore circostante. Collegati a uno smartphone Android o a un iPhone, permettono anche di parlare con gli assistenti vocali della concorrenza, Google Assistant e Siri.

Gli smart glasses di Amazon arrivano con montatura in tre varianti - nero, blu e tartarugato - a un prezzo di circa 250 euro. Al momento non è noto quando gli occhiali saranno commercializzati in altri mercati, inclusa l'Italia. (ANSA).