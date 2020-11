Microsoft Italia lancia l'Alleanza per la Sostenibilità

Promuovere la crescita sostenibile dell'Italia attraverso il digitale, in linea con i piani europei per il rilancio delle economie dei paesi membri e con il Piano nazionale New Green Deal. E' l'Alleanza per la Sostenibilità, il progetto annunciato oggi da Microsft in collaborazione con growITup, la piattaforma di Open Innovation creata da Cariplo Factory in partnership con Microsoft Italia. L'iniziativa si traduce in una collaborazione con aziende, mondo accademico e startup per sviluppare progetti in grado di far fronte alle sfide climatiche e ambientali più urgenti e di diffondere una nuova cultura green. B4i - Bocconi for innovation, CDP, Coop, Energy & Strategy MIP - Politecnico di Milano, FLOWE, Intesa Sanpaolo, Italgas e Snam sono le prime realtà che hanno aderito all'alleanza.

"L'emergenza Covid non ha fatto altro che evidenziare delle criticità e fragilità del nostro sistema Paese. Rimettere al centro delle decisioni politiche e personali, il 'Benessere' dei cittadini significa promuovere anche la sostenibilità, l'ambiente, la salute e molto altro ancora", commenta Filomena Maggino, Presidente della Cabina di Regia Benessere Italia. "La crescita e la ripresa dell'Italia devono passare dal digitale e dalla sostenibilità e attraverso questa iniziativa possiamo dare un contributo concreto e di sistema per individuare una nuova via green per il nostro futuro. L'Alleanza per la Sostenibilità parte con uno spirito collaborativo tra tutti gli attori coinvolti e tra quelli che ci raggiungeranno nei prossimi mesi, perché questa è una sfida da affrontare tutti insieme", sottolinea Silvia Candiani, Amministratore Delegato Microsoft Italia.

L'Alleanza per la Sostenibilità fa parte di Ambizione Italia #DigitalRestart, il piano quinquennale di investimenti per l'Italia del valore di 1,5 miliardi di dollari annunciato da Microsoft lo scorso maggio. L'azienda di Redmond, a livello globale, si è data l'obiettivo di diventare 'carbon negative' entro il 2030.