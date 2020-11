Tiene mercato tech, +35% dal 19 al 25 ottobre

La nuova ondata di contagi e le nuove restrizioni imposte per contenere l'epidemia non sembrano per ora frenare la Tecnologia di consumo, che dall'inizio della Fase 2 è sempre rimasta in area positiva. Secondo i dati GfK, nella settimana dal 19 al 25 ottobre, il mercato è cresciuto ancora del 34,8%, con trend positivi sia online che offline.

Il trend positivo riguarda sia il canale online (+49,1% a valore) sia i punti vendita tradizionali (+31%). Le vendite risultano in crescita anche in Lombardia e Piemonte - regioni interessate da chiusure parziali durante il weekend - anche se con trend meno positivi rispetto al resto del Paese.

La crescita riguarda tutti i principali settori della tecnologia di consumo, con eccezione della fotografia che segna una contrazione del -18,5%. Ancora una volta la crescita è sostenuta per il comparto IT e attrezzature per ufficio (+96%). Molto positivo anche l'andamento dell'Elettronica di Consumo (+48,5%), dell'Home Comfort (+29,9%) e del Grande e Piccolo Elettrodomestico, che segnano una crescita rispettivamente del +24,4% e del +16,8%. Crescita a doppia cifra anche per il segmento Telecom (+13,5%), il più importante per fatturato sviluppato.