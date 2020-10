Usa, sorveglianza post vaccino Covid sarà via smartphone

Una volta che sarà disponibile un vaccino per il Covid-19 negli Usa chi lo riceverà verrà seguito con una piattaforma per lo smartphone che permetterà una 'sorveglianza attiva' sullo stato di salute. Lo ha annunciato, riporta la Cnn, il Cdc statunitense.

"V-Safe è un nuovo programma di sorveglianza attiva via smartphone - ha spiegato Tom Shimabukuro, vicedirettore dell'Immunization Safety Office del Cdc durante una riunione del comitato per i vaccini dell'Fda -, che include anche un follow up telefonico. E' un modo più attivo per monitorare eventuali effetti avversi rispetto alla semplice attesa che il paziente li segnali".

Il programma prevede che la salute di chi riceve il vaccino sia verificata ogni giorno via messaggi di testo ed email per la prima settimana, e poi ogni settimana per il mese e mezzo successivo. Se qualcuno riporterà un effetto avverso il programma lo segnalerà all'apposito database". Oltre a questo, il Cdc ha in programma due altri sistemi di monitoraggio in tempo reale della sicurezza dei vaccini per Covid-19, che prevedono di usare i dati ospedalieri e delle rsa e quelli delle compagnie di assicurazione sanitaria. (ANSA).