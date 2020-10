Apple: Bloomberg, in arrivo due nuovi modelli di AirPods

Apple si prepara a spingere sul settore audio. La società di Cupertino, stando a quanto riporta Bloomberg, starebbe lavorando per aggiornare la linea degli auricolari AirPods. In arrivo nel 2021 ci sarebbe la terza generazione degli AirPods entry-level, insieme alla seconda versione degli AirPods Pro.

In base alle indiscrezioni, gli AirPods avranno un design simile agli attuali Pro, ma senza funzioni premium come la cancellazione del rumore. I nuovi AirPods Pro, invece, potrebbero cambiare forma puntando su un modello più compatto, senza stanghetta, sulla scia dei prodotti di aziende come Samsung e Google.

Gli auricolari si andrebbero ad affiancare agli altri dispositivi audio di Apple, come l'HomePod mini appena svelato e il primo paio di cuffie che - secondo diverse voci - dovrebbe arrivare sugli scaffali nei prossimi mesi. Il colosso guidato da Tim Cook starebbe anche considerando la possibilità di portare sul mercato uno smart speaker "medio", che si collocherebbe tra l'HomePod da 300 dollari e l'HomePod mini da 100 dollari.