Smart speaker a quota 320 mln nel 2020 su scala globale

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Alla fine del 2020 nel mondo si conteranno 320 milioni di smart speaker in funzione, e la cifra è destinata a raddoppiare entro il 2024, quando gli altoparlanti con assistente vocale saranno 640 milioni. Lo prevedono gli analisti di Canalys.

Quest'anno le consegne di smart speaker cresceranno del 16% in Cina, "che ha la pandemia di Covid-19 sotto controllo", evidenziano gli esperti. Nel resto del mondo, invece, l'incremento sarà di appena il 3%, "con i Paesi che continuano a lottare contro il coronavirus".

Il mercato si mostrerà più forte nel 2021, quando le consegne globali sono previste in aumento del 21% a quota 163 milioni di unità, di cui 90 milioni fuori dalla Cina. In Occidente, tra le piattaforme si confermerà in testa Alexa di Amazon, seguita da Google Assistant e, a distanza, da Siri di Apple. (ANSA).