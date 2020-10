Covid: alla Farchioni smartwatch contro il virus

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 26 OTT - Centinaia di smartwatch anti-Covid sono stati consegnati a tutti i dipendenti di Farchioni, azienda umbra del mercato agroalimentare italiano specializzata nella trasformazione di olive, cereali e uve in olio, birra, vino, farine.

I braccialetti sono in grado di fornire, tra le varie funzioni, anche quella di distanziatore. Quando le persone si avvicinano più del consentito - spiega l'azienda -, il braccialetto inizia a vibrare e a segnalare "keep distance". Da Farchioni è stata scelta la distanza di 1,5 metri. L'avviso funziona come deterrente nei casi in cui ci si avvicina anche solo per un momento di distrazione. "Quando riceve l'avviso - spiega Silvia Brunetti, responsabile aziendale per la sicurezza - l'operatore può scegliere di ristabilire le distanze oppure di adottare una serie di precauzioni: posizionare bene la mascherina, utilizzare i disinfettanti forniti dall'azienda, sostare il minimo indispensabile nei luoghi al chiuso. Il braccialetto, che è obbligatorio per tutti i dipendenti, è predisposto per uno sfilamento rapido, in modo da evitare il rischio di restare impigliati, specie nel caso in cui si lavori nei pressi di macchine".

Oltre al 'distanziometro', il braccialetto garantisce la misurazione della temperatura: se supera i 37,5 gradi inizia a lampeggiare in rosso.

Nel rispetto della privacy - spiega ancora Farchioni - "non lascia tracce" se non sul proprio cellulare. (ANSA).