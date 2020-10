Apple: analista, in 24 ore ordinati 2 milioni di iPhone 12

(ANSA) - NEW YORK, 19 OTT - Gli ordini per l'iPhone 12 hanno superato, nelle prime 24 ore, quelle dell'iPhone 11. La stima è dell'analista Ming-Chi Kuo di TF International Securities, secondo il quale Apple ha venduto 2 milioni di iPhone 12 nelle prime 24 ore in cui era possibile ordinarlo. L'analista mette in evidenza come la domanda dell'iPhone Pro è stata sostenuta dalla Cina, dove il 5G è più disponibile. (ANSA).