Snapchat,realtà aumentata con la tecnologia del nuovo iPhone

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Snapchat lancia uno strumento che consente agli sviluppatori e agli appassionati di realtà aumentata di creare Lenti basate sulla tecnologia LiDAR per il nuovo iPhone 12 Pro. Si chiama Lente Studio 3.2.

La tecnologia LiDAR di ultima generazione presente su iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Maxpuò mappare una scena e posizionare oggetti virtuali. Permette anche di vedere nel buio e fa migliorare la messa a fuoco in condizioni di scarsa illuminazione.

La Lente Studio 3.2 consente alla fotocamera di Snapchat di elaborare un rilevamento metrico della scena inquadrata, individuando la geometria e la natura di superfici e oggetti.

Questo nuovo livello di comprensione della scena consente alle Lenti di interagire realisticamente con il mondo circostante.

Sfruttando la potenza di A14 Bionic e ARKit, è possibile riprodurre in tempo reale migliaia di oggetti AR, creando ambienti immersivi, pronti per essere esplorati dell'intera community di Snapchat.

"L'introduzione dello scanner LiDAR sui modelli di iPhone 12 Pro consente di raggiungere livelli di creatività per la realtà aumentata finora inediti - spiega Eitan Pilipski, Camera Platform SVP di Snapchat - Siamo entusiasti di collaborare con Apple per mettere a disposizione della nostra community di sviluppatori di Lenti questa sofisticata tecnologia".

Attraverso una nuova modalità preview di Lente Studio 3.2 è possibile creare Lenti e visualizzarne un'anteprima nel mondo reale anche prima di avere in mano il nuovo iPhone 12 Pro.

Inoltre, è possibile aprire Snapchat dall'ultimo Apple iPad Pro per dare vita alle Lenti basate sulla tecnologia LiDAR. (ANSA).