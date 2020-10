L'iPhone 12 è in arrivo, ecco come sarà

Il nuovo iPhone è finalmente pronto a farsi vedere. In ritardo rispetto agli anni scorsi a causa del coronavirus, l'ultimo melafonino sarà svelato da Apple il 13 ottobre in un evento annunciato con lo slogan "Hi, speed", che richiama la velocità del 5G. Sembra ormai certo, infatti, che l'iPhone 12 sarà compatibile con le nuove reti cellulari. E non è l'unica indiscrezione sullo smartphone, di cui si sanno già parecchie cose. A cominciare dal fatto che saranno quattro, avranno un nuovo design - sullo stile dei vecchi iPhone 4 e 5 - e monteranno chip e fotocamere più potenti.

A differenza degli ultimi tre anni, l'iPhone 12 dovrebbe arrivare non in tre ma in quattro varianti, ognuna con dimensioni e caratteristiche proprie ma con o stesso chip: l'A14 Bionic visto sull'ultimo iPad Air, che farà da sostegno a intelligenza artificiale e realtà aumentata.

Il telefono più grande, performante e costoso sarà l'iPhone 12 Pro Max con schermo da 6,7 pollici, più dei 6,5 del pari modello di iPhone 11. Secondo i rumors avrà una tripla fotocamera posteriore che offrirà uno zoom ottico 5X e digitale 30X, più un sensore Lidar. Tre fotocamere, ma con zoom ottico 4X, per l'iPhone 12 Pro da 6,1 pollici. Entrambi monteranno un display Oled chiamato 'Super Retina XDR'', e saranno disponibili in quattro colori (oro, argento, blu, grafite) e in tre tagli di memoria (128, 256 e 512 GB) con 6 GB di Ram.

Uno schermo da 6,1 pollici, ma di tipo "Super Retina", equipaggerà anche l'iPhone 12, su cui è attesa una doppia fotocamera posteriore. L'ultimo modello è l'iPhone 12 Mini, anch'esso con due fotocamere sul retro e un display piccolo, da 5,4 pollici, maggiore comunque dei 4,7 pollici dell'iPhone economico, l'SE attualmente in commercio. Per entrambi ci si aspettano cinque colorazioni (nero, bianco, rosso, verde e blu), Ram da 4 GB e e tre tagli di memoria (64, 128 e 256 GB).

Le indiscrezioni investono anche i listini: i prezzi di partenza saranno di 699 dollari per l'Phone 12 Mini, 799 dollari per l'iPhone 12, 999 dollari per l'iPhone 12 Pro e 1.099 dollari per l'iPhone 12 Pro Max.