Google: Ft, Ue verso ok accordo Fitbit da 2,1 mld dollari

"L'Ue è pronta ad approvare l'acquisizione di Google da 2,1 miliardi di dollari per Fitbit dopo le concessioni" ottenute da Mountain View, "inclusa la promessa di non utilizzare i dati sanitari" raccolti dall'app di fitness per personalizzare gli annunci pubblicitari per un periodo di "10 anni". E' quanto riporta il Financial Times.

Per ottenere il via libera di Bruxelles, Google avrebbe offerto nuove garanzie come permettere che altri dispositivi abbiano accesso ai dati di Fitbit "con il consenso dell'utente, alle stesse condizioni di Google" e rafforzare il monitoraggio sull'uso dei dati tramite "un fiduciario approvato da Bruxelles".