Amazon: un drone vola in casa per fare videosorveglianza

La nuova frontiera delle videocamere per tenere sott'occhio la casa è un drone. Si chiama Ring Always Home Cam e lo ha svelato Amazon insieme ai nuovi smart speaker Echo e agli ultimi gadget Fire Tv.

Il sistema di videosorveglianza domestica consiste in un drone che vola automaticamente in aree predeterminate della casa, così da offrire più punti di vista con una sola videocamera, e poi fa rientro alla base e si ricarica. Il dispositivo, che ha richiesto due anni di sviluppo, registra solo quando è in volo, e si sposta nelle zone della casa preimpostate dall'utente. Costerà circa 250 dollari.

Amazon ha poi introdotto i nuovi altoparlanti. L'Echo e il più piccolo Echo Dot, anche in versione con orologio, assumono entrambi la forma di una sfera ricoperta in tessuto. Cambia anche l'Echo Show, con miglioramenti "frutto di una completa riprogettazione dell'utilizzo di Alexa con uno schermo", spiega Amazon. Lo schermo da 10 pollici ruota per seguire l'utente durante una videochiamata, così da non farlo mai finire fuori dall'inquadratura, mentre la videocamera grandangolare da 13 megapixel regola l'inquadratura per mantenere l'utente e l'interlocutore sempre in primo piano e al centro dell'immagine.