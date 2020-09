Amazon sfida Google e Microsoft con videogame in abbonamento

Amazon si inserisce nel settore dei servizi di videogiochi in abbonamento. Il colosso delle vendite online ha svelato Luna, un servizio di cloud gaming che sfida xCloud di Amazon, Stadia di Google e Arcade di Apple. Sarà collegato a Twitch, la popolare piattaforma per trasmettere le partite ai videogiochi in diretta, di proprietà di Amazon dal 2014.

Luna esordisce negli Usa a un prezzo mensile iniziale di circa 6 dollari, che consente di giocare contemporaneamente su due dispositivi. Inizialmente sarà disponibile sui televisori (con Fire TV), sui pc e i Mac, e con web app per iPhone e iPad, mentre una versione per Android è annunciata a breve.

Oltre un centinaio i titoli che saranno presenti, tra cui "Resident Evil 7" e "Control". Il servizio si abbina a un gamepad dedicato, che integra l'assistente vocale Alexa di Amazon. Al momento non ci sono dettagli su un lancio internazionale.