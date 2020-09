Ecco il primo smartphone con fotocamera sotto al display

Zte svela il primo smartphone al mondo con la fotocamera frontale inserita sotto al display.

L'azienda cinese ha mostrato l'Axon 20 5G, un dispositivo di fascia media che per la prima volta fa a meno di notch, fori nello schermo e meccanismi a scomparsa per scattare selfie.

Lo smartphone ha un display Oled molto ampio, da 6,92 pollici, sotto cui si trovano una fotocamera da 32 megapixel e il lettore di impronte digitali. Il comparto fotografico posteriore molta 4 sensori: uno principale da 64 mp affiancato da un grandangolare da 8 mp, da una una lente macro e da un sensore di profondità.

Sotto al cofano c'è il processore Snapdragon 765G di Qualcomm supportato da 6 GB di Ram e 128 GB di memoria interna. La batteria è da 4220 mAh.

L'Axon 20 5G di Zte arriva sugli scaffali cinesi in quattro colori - nero, blu, arancione e viola - a un prezzo di 2.198 yuan, al cambio 270 euro circa. Al momento non è noto quando e se lo smartphone sarà portato sui mercati occidentali.