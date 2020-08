Trump, big hi-tech si mobilitano contro la stretta sui visti

La Silicon Valley si mobilita contro la stretta sui visti per stranieri di Donald Trump. Amazon, Netflix, Facebook e altri colossi hanno depositato le loro ragioni in tribunale, tramite un "amicus curiae", unendosi alla US Chamber of Commerce, cioè la Confindustria americana, contro il governo statunitense.

Nella documentazione circa 50 aziende del settore hi-tech evidenziano come le carte verdi e i visti per gli stranieri, soprattutto gli H-1B, siano cruciali per l'innovazione, per la crescita e "in generale per l'economia americana".