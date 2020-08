Ecco la prima opera teatrale scritta da un robot

Si chiama ‘THEaiTRE’ la prima opera teatrale scritta unicamente dalle macchine. L’obiettivo è utilizzare l’intelligenza artificiale per creare delle opere teatrali innovative ed è stato avviato nella Repubblica Ceca, a un secolo dalla rappresentazione teatrale nella quale è stato coniato il termine ‘robot’. La prima è attesa nel gennaio 2021.

È quanto emerge dallo studio preliminare pubblicato sull’archivio on line arXiv, che raccoglie le ricerche non ancora approvate dalla comunità scientifica. Gli autori sono il gruppo dell’Università Carolina di Praga, coordinato da Rudolf Rosa, insieme agli esperti dell’Accademia delle arti performative di Praga e del teatro Švanda della capitale ceca.

“L’idea è nata proprio per celebrare l’anniversario di 100 anni fa, riadattando la trama dell’opera teatrale originaria grazie all’intelligenza artificiale”, ha spiegato Rosa. “Un secolo fa l’uomo ha scritto un’opera teatrale sui robot. Ci siamo, quindi, domandati quale sarebbe il risultato se oggi i robot scrivessero una commedia teatrale sugli esseri umani”.

Per raggiungere questo risultato, Rosa e i suoi colleghi hanno deciso di dividere la produzione dell’opera in diverse sottoparti. L’obiettivo è avere un testo pronto per gli attori a settembre, in modo da potere andare in scena, compatibilmente con le regole di sicurezza sanitaria legate alla pandemia, all’inizio del 2021.