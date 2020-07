iPhone 12 attesi con entrambe le tecnologie 5G

La serie di iPhone 12, quella che sarà lanciata questo autunno, potrebbe essere l'unica generazione di melafonini con supporto "universale" al 5G.

Secondo un report del sito specializzato DigiTimes, infatti, Apple starebbe considerando invece per gli iPhone del prossimo anno, cioè gli iPhone 13, di offrire il supporto a standard diversi in base ai mercati, per risparmiare sui costi di produzione.

La tecnologia 5G alla base di iPhone 12 - che verrà presentato tra settembre e ottobre - vedono Apple dotare i dispositivi unendo gli standard del network mmWave con quello sub-6 GHz. Al momento però, non è detto che in uno Stato ci siano entrambi, e in un territorio esteso la tecnologia di rete 5G potrebbe essere assente in favore dell'ancora attuale rete 4G.