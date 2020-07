Arriva il Huawei App Store

Arriva Huawei App Store, l'app che "ridefinisce l'esperienza mobile di shopping unendo in un nuovo e unico spazio virtuale il servizio e-commerce e la Community Huawei". Lo spazio - spiega una nota - presenta ai consumatori la gamma di dispositivi che compongono l'ecosistema Huawei a cui unsice le informazioni e i contenuti della Community che possono essere utili nella fase di acquisto. Nella sezione Shop c'è poi una pagina dedicata alle promozioni più recenti, con descrizione del prodotto, della promozione e link diretto all'acquisto.

"Siamo orgogliosi, con l'arrivo della nostra nuova app, Huawei Store, di aprire un nuovo punto di incontro tra noi e tutti i nostri consumatori, accessibile in un click in qualsiasi momento e da ogni dove. Inoltre, all'interno dell'app tutti potranno entrare in contatto e interagire con gli oltre 120 mila iscritti a Community Huawei per avere consigli, leggere esperienze e scoprire i prodotti dell'ecosistema Huawei direttamente dalle storie di chi li utilizza quotidianamente", spiega Isabella Lazzini, Retail & Marketing Director Huawei Consumer Business Group Italia.

Huawei Store è disponibile a partire dal 21 luglio per il download su Huawei AppGallery e, a partire dal 27 luglio, sul Google Play Store per tutti i dispositivi Android.