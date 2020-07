Zoom, dopo boom download pensa a linea dispositivi

Dopo il boom di download durante la quarantena, l'app di videochiamate Zoom si cimenta anche nel settore dei dispositivi: lancia una nuova categoria di prodotti denominata 'Zoom for Home' realizzati appositamente per il lavoro da casa.

Tra questi, il primo dispositivo è il risultato di una collaborazione con DTEN, azienda che produce strumenti per sale conferenze. Si chiama Zoom for Home DTEN ME, ha un display touch largo 27 pollici, un set di 8 microfoni, tre fotocamere grandangolari integrate ed è praticamente una versione ridotta del tipico hardware da videoconferenza che si trova negli uffici, usato per presentazioni o annotazioni. Costerà intorno ai 600 dollari.

Lato software, la piattaforma per videoconferenze ha visto una vera e propria esplosione durante la pandemia e il conseguente smart woriking: è passata da 10 milioni di utenti giornalieri del dicembre 2019 a oltre 300 milioni ad aprile 2020.