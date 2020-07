Honor lancia lo smartphone X10 Max, supera i 7 pollici

Honor, il brand giovane di Huawei, svela uno smartphone dal display enorme, oltre i 7 pollici. Si tratta dell'X10 Max, un dispositivo 5G di fascia media presentato dalla compagnia cinese in Cina. Lo smartphone ha uno schermo Lcd da 7,09 pollici, doppia fotocamera posteriore (obiettivo principale da 48 megapixel e sensore di profondità da 2 megapixel) e un singola per i selfie, da 8 megapixel. Il sistema operativo è Android 10, senza i servizi e le app di Google.

Sotto la scocca c'è il processore MediaTek Dimensity 800, con Ram fino a 8 GB e 128 GB di memoria interna. La batteria è da 5.000 mAh a ricarica veloce. Tra le altre caratteristiche, il lettore delle impronte laterale. L'Honor X10 Max è disponibile in Cina in tre colorazioni - nero, blu e argento - a prezzi intorno ai 250-300 euro in base alla configurazione.