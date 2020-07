Coronavirus: Tesla costruisce microfabbriche Rna per vaccino

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - Tesla sta costruendo "microfabbriche di Rna" per CureVac, l'azienda farmaceutica tedesca che sta sviluppando un vaccino contro il Covid-19. Lo ha reso noto il Ceo di Tesla, Elon Musk, con un tweet. Le microfabbriche di Rna "per CureVac e possibilmente altri", ha scritto, sono un progetto parallelo di Tesla.

CureVac, in cui alcune settimane fa ha fatto ingresso il governo tedesco con una partecipazione di 300 milioni di euro, a metà giugno ha ottenuto il via libera per iniziare i test clinici del vaccino su candidati volontari. (ANSA).