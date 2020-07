Google, nella ricerca i dinosauri a realtà aumentata

Nella ricerca di Google si può viaggiare nel tempo, scoprendo i dinosauri del film Jurassic World con la realtà aumentata. E' possibile grazie alla collaborazione con Universal Brand Development, Amblin Entertainment e Ludia.

"Preparatevi ad accogliere l'enorme T. Rex in salotto o guardare il maestoso Brachiosaurus mentre domina il quartiere da un albero", spiega Google.

Come fare? Bisogna digitare la parola "dinosauri" sulla barra di ricerca Google da un dispositivo mobile: toccando "Visualizza in 3D" si può far ruotare, ingrandire i dettagli e vederlo da vicino. Si può far anche muovere nello spazio intorno grazie alla realtà aumentata e regolarne le dimensioni per capire quanto è grande in relazione alle cose che vi circondano. Sui dispositivi Android, infine, si può alzare il volume per ascoltare i passi pesanti e i ruggiti.

I dinosauri di "Jurassic World" visualizzabili in realtà aumentata su Google includono: Tyrannosaurus Rex, Velociraptor, Triceratops, Spinosaurus, Stegosaurus, Brachiosaurus, Ankylosaurus, Dilophosaurus, Pteranodon e Parasaurolophus.