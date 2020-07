Coronavirus: Google rinvia a settembre riapertura uffici Usa

Google ha rinviato di due mesi, fino a settembre, la riapertura dei suoi uffici in Usa, a causa del nuovo aumento di contagi in alcuni Stati americani. Tutti gli uffici statunitensi resteranno chiusi almeno fino al 7 settembre, ha fatto sapere la compagnia in una comunicazione interna di cui riferisce Bloomberg. In base ai piani precedenti, annunciati dal Ceo Sundar Pichai a maggio, la riapertura sarebbe dovuta iniziare il 6 luglio, limitatamente al 10% della capacità degli uffici.

"Anche se le condizioni variano da Stato a Stato, abbiamo bisogno di vedere che le prospettive statunitensi nel loro insieme siano stabili prima di andare avanti", ha scritto nella nota Chris Rackow, vicepresidente della sicurezza globale. "Come dimostra la recente ripresa dei casi, il Covid-19 è ancora molto vivo nelle nostre comunità".