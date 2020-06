Apple riapre ultimi 5 negozi italiani

(ANSA) - ROMA, 3 GIU - Apple completa la riapertura dei suoi 17 negozi italiani, chiusi a metà marzo a causa dell'epidemia di coronavirus. La compagnia di Cupertino ha reso noto che domani si rialzeranno le saracinesche dei cinque Apple Store - tutti in Lombardia - non ancora riaperti.

A tornare in funzione saranno i punti vendita di piazza Liberty a Milano, Carugate e Rozzano (Milano), Orio al Serio (Bergamo) e Lonato (Brescia). I due Apple Store in Piemonte sono stati riaperti la settimana scorsa, mentre i primi 10 punti vendita erano tornati in attività a metà maggio.

La chiusura dei negozi di Apple in Italia era avvenuta, il 13 marzo scorso, contestualmente alla chiusura di tutti i punti vendita nel mondo a eccezione di quelli in Cina. La società guidata da Tim Cook sta ora procedendo a una graduale riapertura su scala globale, in base ai dati locali relativi all'emergenza sanitaria.(ANSA).