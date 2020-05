Amazon punta a comprare i robo-taxi Zoox

Amazon sta trattando l'acquisizione di Zoox, una startup californiana di robo-taxi. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti a conoscenza della situazione.

Le trattative sarebbero in fase avanzata, anche se l'operazione potrebbe non concludersi. L'accordo in discussione valuterebbe Zoox meno dei 3,2 miliardi di dollari che la startup ha raggiunto in un round di finanziamenti nel 2018, evidenzia il quotidiano.

Con l'acquisizione Amazon si rafforzerebbe nel settore dei veicoli a guida autonoma che vede in campo, oltre alle case automobilistiche, compagnie come Alphabet (Google), Uber e Tesla. Il colosso dell'e-commerce nel luglio scorso haveva già investito nella startup di auto autonome Aurora Innovation.