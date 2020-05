Il 27 maggio la Festa delle donne matematiche

Fare della matematica il proprio mestiere, l'importanza di periodi di formazione e lavoro all'estero, la carriera delle donne nella ricerca e nelle istituzioni: sono questi i temi della Giornata Internazionale delle Donne in Matematica promossa che si celebra il 27 maggio per iniziativa dall'Unione Matematica Italiana. La giornata internazionale ricorre in realtà l'11 maggio, ma gli eventi e le celebrazioni quest'anno, complice la pandemia, sono stati distribuiti nell'arco del mese e fatti sfruttando le piattaforme internet.

Complessivamente sono 125 i Paesi in cui si sono organizzati eventi per ispirare le donne a celebrare i loro traguardi nella matematica e per incoraggiare a un ambiente di lavoro aperto e inclusivo per tutti. Nel comitato organizzatore della Giornata internazionale di quest'anno c'è anche l'italiana Elisabetta Strickland; con lei colleghe da tutto il mondo, come Nikita Agarwal (India), Carolina Araujo (Brasile), Mojgan Mahmoudi (Iran), Marie Francoise Ouedraogo (Burkina Faso), Olga Paris-Romaskevich (Francia/Russia), Marie-Francoise Roy (Francia), Petra B. Taylor (Usa), Andrea Vera Gajardo (Cile).

L'appuntamento per l'Italia è per il 27 maggio con una diretta streaming organizzata dall'Unione matematica italiana, con Roberto natalini, direttore dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo 'M. Picone' del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr).L'evento è organizzato in tre sessioni, in ognuna delle quali quattro persone, in maggioranza donne, racconteranno la propria storia ed esperienza.