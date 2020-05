Da Xiaomi un poker di nuovi smartphone

Xiaomi va in scena online in un Live Show in cui svela quattro nuovi smartphone, insieme ai primi televisori dell'azienda che arrivano in Italia. Protagonisti dell'evento in streaming i telefoni Redmi Note 9, anche in versione Pro, il Mi Note 10 Lite, il Mi 10 Lite 5G e 4 modelli di tv da 32 a 65 pollici.

Il Redmi Note 9 Pro ha uno schermo da 6,67 pollici con forellino centrale per la fotocamera da selfie, sensore laterale per le impronte e, sul retro, una quad camera con sensore principale da 64 mp, ultra-grandangolare da 8 mp, macro da 5 mp e sensore di profondità. La batteria da 5020 mAh a ricarica rapida promette due giorni di autonomia. Con processore Qualcomm Snapdragon 720G, arriva con 6GB di Ram e 64 o 128 GB di memoria interna a prezzi tra 270 e 300 euro.

Il Redmi note 9 ha display da 6,53 pollici con forellino laterale per la fotocamera da 13 mp. Il sensore delle impronte passa sul retro, dove c'è una fotocamera principale da 48 mp, ultra-grandangolare da 8 mp, macro e sensore di profondità. Il processore è il MediaTek Helio G85, mentre la batteria è la stessa del fratello maggiore. Il prezzo è di 200-230 euro.

La carrellata dei televisori smart vede sul palco quattro modelli di Mi TV da 65, 55, 43 e 32 pollici, con interfaccia semplice e una vasta libreria di contenuti multimediali. I prezzi spaziano dai 200 ai 700 euro circa.

Tornando agli smartphone, il Mi Note 10 Lite monta un display Amoled 3D curvo da 6,47 pollici e un retro in vetro 3D curvo. La quad camera ha un sensore principale Sony da 64 mp. Il processore è lo Snapdragon 730G; la batteria è da 5.260 mAh. Il prezzo, in base al taglio della memoria, è di 370-400 euro circa.

Infine il Mi 10 Lite 5G, con un Oled da 6,57 pollici, dispone di una quad camera da 48 mp e integra il processore Snapdragon 765 5G. Sarà nei negozi a inizio giugno a 370-400 euro.