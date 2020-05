Gli Apple Glass arriveranno nel 2021

Gli occhiali di Apple per la realtà aumentata di cui si vocifera da qualche tempo potrebbero chiamarsi semplicemente Apple Glass e costare circa 500 dollari nella versione base, senza lenti graduate. Le ultime indiscrezioni arrivano dal "leaker" Jon Prosser, secondo cui gli occhiali si abbineranno all'iPhone in modo simile all'Apple Watch, e si ricaricheranno in modalità wireless.



Sempre secondo i rumors, gli Apple Glass non saranno svelati in autunno come previsto in precedenza, ma in un evento nel marzo del 2021. Per l'arrivo sugli scaffali ci sarà da aspettare un po' di più: la fine del 2021 o l'inizio del 2022.



Le indiscrezioni che circolano online parlano anche di un visore per realtà virtuale e aumentata targato Apple, simile all'Oculus Quest di Facebook, e che potrebbe debuttare sul mercato prima degli occhiali.(ANSA).