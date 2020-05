Tom Cruise-Elon Musk, un film nello spazio

Altro che Sandra Bullock in Gravity e Brad Pitt in Ad Astra, per citare solo due recenti film ambientati sullo spazio, qui si tratta di Tom Cruise un attore che rende tutto possibile e che dovrebbe davvero girare in orbita sopra la Terra.

Secondo il magazine Deadline, Cruise starebbe portando avanti il progetto di un film che prevede riprese in collaborazione con la Nasa e la società SpaceX dell'imprenditore Elon Musk.

Per ora nessuna major di Hollywood sembra legata al progetto, ma nessuno mette in dubbio che Cruise possa accettare la sfida. D'altronde già James Cameron in una intervista con Empire, aveva rivelato che già dal 2000 pensava a un film del genere con protagonista proprio Cruise.