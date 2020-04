Il Copasir intende "approfondire la questione dell'App 'Immuni' sia per gli aspetti di architettura societaria sia per quanto riguarda le forme scelte dal Commissario Arcuri per l'affidamento e la conseguente gestione dell'applicazione, non escludendo l'audizione dello stesso Arcuri ritenendo che si tratti di materia afferente alla sicurezza nazionale". Lo fa sapere il presidente del Comitato, Raffaele Volpi.