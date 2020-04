Coronavirus, annullato evento tech di novembre

In Finlandia è stato cancellato, a causa del coronavirus, un evento annuale tecnologico che era in programma il prossimo novembre. La manifestazione si chiama Slush ed è dedicata alle startup del Nord Europa. Nata nel 2008, nel pieno della crisi economica, richiama ogni anno 20mila partecipanti.

"Non sappiamo come si evolverà la pandemia globale di coronavirus, cosa accadrà nelle prossime due settimane, figuriamoci a novembre", scrivono sul sito dell'evento gli organizzatori, secondo cui la cancellazione "è l'unica linea di condotta responsabile da intraprendere" per tutelare la salute, ma anche per evitare le conseguenze economiche su partner e aziende "nel caso in cui saremmo stati costretti a cancellare l'evento più in prossimità di novembre".