iPhone economico forse il 15 aprile

(ANSA) - ROMA, 1 APR - L'iPhone 9, lo smartphone economico di Apple previsto a marzo e il cui lancio è stato spostato per l'emergenza coronavirus, potrebbe essere svelato il 15 aprile ovviamente senza un evento fisico. L'indiscrezione è riportata dal sito AppleInsider, aggiunge che le spedizioni partiranno dal 22 aprile. Lo smartphone dovrebbe avere lo stesso design dell'iPhone 8, un display da 4,7 pollici, lo stesso processore degli iPhone 11, fotocamera di ultima generazione. Per quanto riguarda il prezzo, l'iPhone 9 potrebbe costare quanto l'iPhone SE rilasciato nel 2016: 399 dollari. Se tale notizia fosse confermata, significherebbe che l'iPhone 9 in Italia potrebbe costare intorno ai 500 euro.

Per il lancio del suo iPhone economico Apple stava organizzando un evento con la stampa che si sarebbe dovuto tenere il 26 marzo. L'epidemia di coronavirus ha poi obbligato l'azienda a cambiare i piani.

(ANSA).