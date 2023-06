Al via la maratona di creatività e tecnologia dedicata a ragazzi

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Tra cybersecurity e città smart torna in presenza The Big Hack, la maratona di creatività e tecnologia dedicata a ragazze e ragazzi, in programma l'1 e 2 luglio a Napoli, presso la Apple Developer Academy dell'Università Federico II di Napoli. L'evento è promosso dalla Regione Campania e organizzato dalla Camera di Commercio di Roma attraverso Maker Faire Rome, con Sviluppo Campania e in collaborazione con la Apple Developer Academy. La grande maratona di programmazione è pensata per condividere le conoscenze e liberare la propria creatività, con l'obiettivo di sviluppare applicazioni innovative capaci di migliorare molti aspetti della vita quotidiana.

"The Big Hack - spiega Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma - è un appuntamento molto partecipato e consolidato che si ripete, con successo, da anni in cui la collaborazione tra istituzioni pubbliche e aziende private funziona alla grande". La partecipazione è gratuita e ciascun gruppo, con l'aiuto di esperti, potrà sviluppare prototipi per progetti hardware e software, cercando di vincere il premio messo in palio dai vari soggetti promotori. Al termine della maratona, i lavori elaborati saranno valutati da una giuria di esperti sulla base di vari criteri, quali utilità, creatività e innovazione.

"The Big Hack è l'appuntamento più vivace e dinamico del nostro calendario di iniziative per la diffusione dell'innovazione!", commenta Valeria Fascione, Assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania. "La veloce trasformazione digitale e sostenibile in atto - afferma Luciano Mocci, Presidente di Innova Camera, azienda speciale della Camera di Commercio di Roma - richiede un altrettanto rapido innalzamento delle competenze disponibili sul mercato del lavoro. E il Big Hack, con la partecipazione di tanti giovani, va proprio in questa direzione - continua Mocci - ed è un evento che rientra tra gli appuntamenti più importanti di avvicinamento a Maker Faire Rome che, quest'anno, si svolgerà dal 20 al 22 ottobre". (ANSA).