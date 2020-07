Huawei supera Samsung, è leader mondiale smartphone

Huawei supera Samsung nel secondo trimestre del 2020, diventando il leader mondiale per le vendite di smartphone: è la stima di Canalys, società di analisi specializzata nel settore tecnologico. A dispetto delle pesanti sanzioni Usa a suo carico, il gruppo delle tlc di Shenzhen ha consegnato 55,8 milioni di dispositivi, a fronte dei 53,7 milioni di pezzi della rivale sudcoreana.

Il sorpasso, secondo l'esame dei dati, è avvenuto grazie al rimbalzo dei consumi in Cina dopo il blocco causato dalla pandemia del Covid-19, ma pur sempre in frenata: nel confronto con aprile-giugno 2019, Huawei ha segnato un calo del 5% delle consegne, mentre Samsung ne ha accusato uno addirittura del 30%, secondo le stime di Canalys. Si tratta tuttavia del primo trimestre in nove anni in cui un marchio diverso da Apple o Samsung diventa leader di mercato. "E' un risultato rimarchevole che poche persone avrebbero potuto immaginare un anno fa - ha notato Ben Stanton, analista senior di Canalys -. Se non fosse stato per il Covid-19, tutto questo non si sarebbe verificato. Huawei ha sfruttato appieno il vantaggio della ripresa economica cinese per riavviare il suo settore degli smartphone". Le consegne all'estero, infatti, sono crollate del 27% anno nel secondo trimestre, a fronte del rialzo dell'8% di quelle domestiche, confermando che la crescita è alimentata dalla posizione dominante sul mercato cinese. Tuttavia, la capacità di mantenere lo stesso passo in futuro è a forte rischio a causa delle incertezze sulle sanzioni Usa che colpiscono i vari settori di attività, dagli smatphone fino alle reti.