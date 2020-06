Stati Generali, spinta alla fibra ottica e al 5G

"Un Paese completamente digitale". E' uno dei 9 capitoli del masterplan "Progettiamo il rilancio" messo a punto dalla Presidenza del Consiglio con le proposte che saranno presentate negli Stati Generali alle forze sociali.

Molti gli interventi previsti: da una spinta alla fibra ottica e al 5G. Il capitolo che riguarda la tecnologia prevede una 'rete nazionale unica in fibra ottica' e la 'rete 5G', ma anche voucher per famiglie e imprese finalizzati a superare il digital divide, una rete unica per le cosiddette 'aree bianche' (nelle quale non è conveniente investire per un privato. ndr) e internet ultraveloce nelle aree rurali per sviluppare l'agricoltura 4.0. Investimenti anche nel settore della robotica, dell'intellicenza artificiale e nella cybersicuriti.