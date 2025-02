Sinner n.1 anche alla sfilata Gucci a Milano

In attesa di rientrare sui campi da gioco, Jannik Sinner sta passando un periodo di riposo e di impegni con gli sponsor. Il numero 1 al mondo ha preso parte alla sfilata di Gucci a Milano: la firma italiana è uno degli sponsor del tennista azzurro. Sinner, al centro delle attenzioni dei fotografi, era seduto in prima fila al fianco di Anna Wintour, Jessica Castain e Massimo Bottura.

Dopo l'annuncio della sospensione di tre mesi per il caso Clostebol, Jannik è tornato a Monaco, dove risiede, ed ha fatto visita alla sua famiglia a Sesto Pusteria. La partecipazione alla sfilata che dà il via alla settimana milanese della moda rappresenta il suo primo appuntamento pubblico. Le immagini della sua partecipazione all'evento fashion hanno fatto presto il giro del web.



