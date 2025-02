Berrettini stende Djokovic e Wada risponde al serbo

Giornata no per Novak Djokovic che incassa due duri colpi, in campo e fuori, a Doha. Il serbo esce per mano di Matteo Berrettini al primo turno del torneo Atp 500 emiratino che lo avrebbe dovuto rilanciare dopo il forfait in semifinale per infortunio agli Australian Open contro Alexander Zverev.

In mattinata Djoko aveva anche ricevuto la risposta, indiretta e piccata, della Wada alle sue critiche per i tre mesi di patteggiamento di Jannik Sinner per la positività al Clostebal. Il caso del numero uno al mondo è "a milioni di chilometri da uno di doping", ha detto l'agenzia mondiale anti-doping attraverso un proprio alto funzionario. E soprattutto: "Nessun favoritismo". La sconfitta più pesante per il tennista più vincente della storia di questo sport è però sicuramente quella sul campo.

A Dubai il serbo arrivava dopo l'infortunio alla coscia rimediato a Melbourne; ma lui stesso aveva detto di sentirsi al top e di avere nelle gambe già 10 giorni di allenamento. Contro uno strepitoso Matteo Berrettini, Djokovic è durato poco più di un'ora e mezza. Dopo aver perso il primo set per 7-6, il secondo si è chiuso con un netto 6-2 per l'italiano che così va ora agli ottavi dove sfiderà l'olandese Tallon Griekspoor. Al secondo turno del torneo si è qualificato anche Luca Nardi (numero 85 del mondo) che ha superato il cinese Zhang Zhizhen (n.49) con il punteggio di 6-4, 6-3: agli ottavi il 21enne di Pesaro affronterà Carlos Alcaraz, testa di serie n.1.

I campi di Dubai sorridono anche a Jasmine Paolini, anche se in questo caso si tratta di un torneo Wta 1000. La toscana ha battuto 6-2, 7-5 la tedesca Eva Lys all'esordio. Il match ha avuto un tempo effettivo di gioco di un'ora e 51 minuti ma nella realtà è stata una partita quasi infinita, con una durata complessiva di circa otto ore, a causa di tre lunghe interruzioni per pioggia, un evento raro ma non straordinario negli Emirati Arabi Uniti.

Ma sui campi di Dubai la questione Sinner continua ad animare i dibattiti. La Wada ha tentato di chiudere definitivamente le polemiche sulla squalifica dell'italiano e quelle sulle accuse di "favoritismo" per il numero 1 Atp. "Il feedback scientifico che abbiamo ricevuto ha dimostrato che non poteva essere un caso di doping intenzionale, anche perché si trattava di microdosi", ha detto alla Bbc il consigliere generale della Wada Ross Wenzel. I detrattori di Sinner rimarcano però come la sospensione durerà fino al 4 maggio, permettendo all'azzurro di giocare il prossimo Slam al Roland Garros il 25 maggio. "Le sanzioni che imponiamo sono cieche al calendario", è la replica della Wada che affronta anche un altro punto del presunto favoritismo: la possibilità di patteggiare. "E' nel regolamento dal gennaio del 2021 - spiega ancora Wenzel -. Da allora ho contato 67 casi" di patteggiamento.

L'accordo tra Sinner e la Wada è stato duramente contestato in questi giorni da non pochi giocatori, tra cui Djokovic e Alexander Zverev; mentre altri, come Carlos Alcaraz, al momento hanno scelto di non commentare. Il tedesco definisce "strana la situazione". In tanti sottolineano la concomitanza con la guida italiana dell'Atp, attualmente diretto dall'italiano Andrea Guadenzi. "La maggior parte dei giocatori non trova giusto" che i casi siano stati tenuti segreti. "Sinner e Swiatek sono innocenti. Ma la maggior parte dei giocatori ritiene che ci sia favoritismo", aveva detto più esplicitamente Djokovic. Parole alla quali ha replicato la Wada.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA