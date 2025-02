Tennis: Wta 1000 Doha, Errani-Paolini vs Juang-Wu

Sara Errani e Jasmine Paolini per il titolo del doppio del WTA 1000 di Doha affronteranno la formazione composta dalla cinese Xinyu Juang e dalla taipanese Fang-Hsien Wu.

Le azzurre in semifinale hanno superato in rimonta per 4-6 7-6(2) 11-9, in un'ora e 43 minuti di partita, le russe Mirra Andreeva e Daiana Shnaider, annullando nella semifinale un match-point nel nono gioco del secondo set ed altri due (consecutivi) nel match tie-break. Per loro è la nona finale di coppia (5 i trofei già messi in bacheca).

La coppia Juang -Wu ha invece battuto a sorpresa per 6-2 6-3 la coppia formata dalla brasiliana Beatriz Haddad Maia e dalla tedesca Laura Siegemund.

