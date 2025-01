La festa del tennis azzurro al Quirinale, Mattarella: 'Diventi un'abitudine'

L'anno "eccezionale" e "straordinario" del tennis italiano, ormai "il numero 1 al mondo", ha avuto la sua celebrazione al Quirinale, dove il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto i vincitori di Coppa Davis e di Billie Jean King Cup ma anche dei tanti tornei internazionali e dei Giochi di Parigi.

Un incontro si era già svolto a febbraio 2023 per la prima Davis conquistata dall'Italia dopo 47 anni - e il Capo dello Stato ha auspicato oggi "che diventi un'abitudine che si ripeta, non ogni anno ma frequentemente"m auspicando il tris - ma rispetto ad allora le differenze sono state tante ed evidenti, dal raddoppio dei trofei esposti, e dei protagonisti presenti, all'assenza di Jannik Sinner, trascinatore della squadra azzurra e diventato nel frattempo numero 1 al mondo. Non vedere quel "ragazzo altoatesino che ci ha aiutato un pochino", come lo ha definito con un sorriso Matteo Berrettini, è "dispiaciuto molto a tutti", come hanno detto a margine Giovanni Malagò e Angelo Binaghi, e di certo anche a Mattarella, che l'anno scorso legò molto con lui, ma il presidente della Fitp ha negato che l'assenza sia stata uno 'sgarbo' nei confronti del capo dello Stato, che "è di tale livello che ha capito benissimo quali sono i problemi di Sinner". E infatti Mattarella ha aperto il suo intervento sottolineando che "dopo un anno di grandi successi", una "stagione straordinaria per l'Italia", il 2025 "è cominciato bene con la vittoria di Sinner e la finale di doppio di Vavassori e Bolelli" agli Australian Open.

"Siete stati tutti eccezionali, avete posto il tennis italiano ai vertici mondiali e al maggiore livello di popolarità e di pratica nel Paese: questo fa ben sperare per il futuro e per le nuove leve. Mai avremo sperato di arrivare a questi risultati: per questo voglio ringraziarvi tutti", ha detto il presidente rivolto ai presenti, Jasmine Paolini e Sara Errani, Berrettini, Bolelli, Vavassori e Lorenzo Musetti, ma non si è dimenticato dei capitani, Tathiana Garbin e Filippo Volandri, che ha ringraziato per il loro lavoro: "Non so se il vostro sia un lavoro tecnico o psicologico ma comunque è prezioso". "Avevamo gia' vinto in passato Davis e Fed Cup, ma quest'anno è diverso: nel nostro sport individuale, la loro conquista è la vittoria della squadra. Abbiamo dimostrato al mondo come l'Italia sa fare squadra", ha affermato Binaghi, ribadendo che "il tennis oggi è molto più popolare, più seguito e più giocato. E nel 2024 abbiamo esagerato" con le vittorie, e invitando Mattarella agli Internazionali di Roma, a maggio: "Sarà un'edizione speciale. La vittoria di un italiano manca da quasi cinquant'anni: sarebbe un'emozione averla con noi".

Il capitano di Davis, Volandri, uscendo dal Quirinale ha colto l'assist di Mattarella, che dopo i due successi ne chiedeva un terzo, anche non subito: "Sarebbe bello vincere la terza Davis in casa, per condividerla con tutti gli italiani", ha detto riferendosi al fatto che le finali 2025 saranno a Bologna. Dell'importanza della squadra ha parlato Berrettini, senza nascondere che gli azzurri di Davis "hanno preso molta energia dalle ragazze di Bjk Cup, ed è questo il segreto di tutte le nazionali forti, ma anche da tutti gli italiani, da tutti quelli che hanno iniziato a giocare a tennis, e mi piace pensare che l'abbiano fatto anche grazie a noi", un aspetto, quello del sostegno dei tifosi, messo in evidenza da Paolini, protagonista di un'annata speciale. "Gli italiani ci sostengono come mai prima d'ora e sentirli cantare l'inno di Mameli con noi prima di ogni partita ci ha dato profonda emozione, come lo è essere qui oggi, sapendo che non è solo un momento di formale riconoscimento, ma un segno di vero affetto". Dimostrato dalla spontaneità con cui il presidente si è fatto ritrarre nelle foto e nei selfie insieme agli azzurri, accanto alle coppe che si spera di riportare il prossimo anno al Colle, insieme a tante altre vittorie di un tennis italiano che "ci ha emozionato e conquistato. L'assenza dispiace sempre - ha concluso Malagò, ma l'atmosfera è sempre bella".

