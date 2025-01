Australian Open: Errani-Paolini partono bene, battute Hon-Saville

Parte bene l'Australian Open di Sara Errani e Jasmine Paolini. La coppia azzurra ha cominciato il primo Slam della stagione battendo in due set, in un'ora e mezza di gioco con il punteggio di 6-1 7-5, le wild card australiane Priscilla Hon e Daria Saville. Le campionesse di doppio affronteranno ora Mirra Andreeva e Diana Shnaider, che hanno iniziato il 2025 vincendo il torneo di Brisbane, in una riedizione della finale dei Giochi Olimpici di Parigi.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori accedono agli ottavi del doppio agli Australian Open di tennis. La coppia azzurra numero 3 del tabellone ha eliminato l'altro italiano Luciano Darderi e l'ecuadoriano Diego Hidalgo dopo due tie break: 7-6(7/3) 7-6(7/4) il punteggio finale. Al prossimo turno Bolelli e Vavassori affronteranno gli spagnoli Pedro Martinez e Jaume Munar, che hanno battuto 6-2 7-5 la coppia formata dal ceco Adam Pavlasek e dal nederlandese Jean-Julien Rojer.

Carlos Alcaraz avanza agli ottavi di finale degli Australian Open. Il campione spagnolo ha eliminato in quattro set il portoghese Nuno Borges, n. 33 al mondo con il punteggio di 6-2, 6-4, 6-7(3/7), 6-2. Il miglior risultato a Melbourne per Alcaraz sono i quarti nel 2024, quando si è dovuto arrendere ad Alexander Zverev. Anche il tedesco n.2 al mondo si è qualificato agli ottavi battendo in tre set (6-3, 6-4, 6-4) il britannico Jacob Fearnley (n.92)



