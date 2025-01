Tennis: verso Australian Open, Sinner si allena con Wawrinka

Sale il livello in allenamento di Jannik Sinner verso gli Australian Open. Dopo il primo approccio con i campi di Melbourne Park insieme a Cruz Hewitt, figlio dell'ex n. 1 al mondo Lleyton, l'azzurro si è allenato sulla Rod Laver Arena con Stan Wawrinka, campione a Melbourne nel 2014. Da campione a campione, una seduta tra due giocatori che ben si conoscono e che si sono affrontati sei volte nel circuito maggiore. "Grazie Stan, è sempre un piacere condividere il campo con te" ha scritto su Instagram Darren Cahill, coach di Sinner, che ha postato una foto dei due giocatori.

Per Sinner inizierà adesso una settimana intensa tra allenamenti, match e appuntamenti: l'altoatesino tornerà in campo domani alle 6 italiane per un allenamento con Frances Tiafoe. Nell'ambito della AO Opening Week, la serie di eventi collaterali e match d'esibizione che fa da antipasto al torneo, Sinner scenderà in campo nella mattinata del 7 gennaio (alle 6 di mattina) contro Alexei Popyrin (n. 24 ATP). Giovedì alle 5.30 italiane ci sarà il sorteggio del main draw alla presenza dell'azzurro e di Aryna Sabalenka - campioni in carica del torneo - mentre venerdì alle 9 Jannik disputerà la seconda esibizione, stavolta con Stefanos Tsitsipas.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA