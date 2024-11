Sinner-De Minaur 6-3, 6-4 nella seconda partita della giornata, l'Italia vola in finale dove domani sfiderà l'Olanda.

Nella prima partita Matteo Berrettini ha battuto in tre durissimi set Thanasi Kokkinakis, con il puntggio di 6-7, 6-3, 7-5 ed ha portato l'Italia in vantaggio per 1-0 sull'Australia nlla semifinale di Coppa Davis in corso a Malaga.

Nella seconda partita della giornata, Jannik Sinner affronterà Alex De Minaur.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA