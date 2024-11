Paolini batte Sramkova, l'Italia vince la Billie Jean King Cup

L'Italia ha vinto l'edizione 2024 della Billie Jean King Cup di tennis femminile. Nella finale a Malaga le azzurre hanno battuto 2-0 la Slovacchia grazie alle vittorie di Lucia Bronzetti e di Jasmine Paolini che nel secondo incontro ha superato 6-2 6-1 Rebecca Sramkova. Per l'Italia, capitanata da Tathiana Garbin, è il quinto successo nella manifestazione.

Lucia Bronzetti batte 6-2 6-4 Viktoria Hruncakova e porta l'Italia in vantaggio per 1-0 sulla Slovacchia nella finale della Billie Jean King Cup. L'italiana, numero 78 del mondo, ha avuto la meglio sulla meno quotata atleta slovacca che è numero 159 del ranking Wta. Ancora una vittoria in questa fase finale del torneo per la riminese, schierata a sorpresa in semifinale dalla capitana Tathiana Garbin.



Bronzetti è reduce da un ottimo finale di stagione nel corso del quale ha raggiunto anche le semifinali al torneo di Guangzhou. Nel secondo singolo in programma tra poco si affronteranno Jasmine Paolini e Rebecca Sramkova, numero 43 Wta. La campionessa di Bagni di Lucca, n.4 al mondo, ha la possibilità di chiudere la sfida a portare l'Italia alla vittoria del trofeo. In caso di parità tra le squadre toccherà al doppio decidere la nazione vincitrice della Billie Jean King Cup: l'Italia ha puntato sulle campionesse olimpiche Sara Errani e Jasmine Paolini. La Slovacchia ha annunciato la coppia composta da Hruncakova e Tereza Mihailikova (n.41 Wta).

Bronzetti "orgogliosa, ora tifo per Jasmine"

"Sono orgogliosa di far parte di questa squadra e di aver portato un punto. Siamo ad un passo dalla vittoria. Dobbiamo lottare per ogni punto. Ora vado a fare il tifo". Lucia Bronzetti commenta con un sorriso la vittoria sulla slovacca Hruncakova che ha portato il primo punto all'Italia nella finale di Billie Jean King Cup a Malaga. "Nel secondo set lei ha spinto un po' di più ed io ho rallentato per un po' di tensione ma penso sia normale. Poi è andata", dice in merito al suo incontro, vinto 6-2, 6-4. Poi il pensiero sull'incontro che vede Jasmine Paolini scendere in campo con la possibilità di regalare il trofeo all'Italia. "E' un incontro che conta il titolo, ma senza mettere pressione. Ogni partita è dura. Siamo in finale e sono tutte giocatrici forti. Jasmine è una grande giocatrice: non possiamo fare altro che tifare", conclude Bronzetti.

