Tennis: Sinner-Djokovic 6-2; 6-6 nella semifinale del Six Kings Slam

Jannik Sinner in campo contro Novak Djokovic nella semifinale del Six Kings Slam, il torneo di esibizione in corso a Riad, in Arabia Saudita. Chi vionce disputerà sabato la finale contro il vincitore dell'altra semifinale, tra Alcaraz e Nadal.

Sinner-Djokovic 6-6 nel secondo set - LA DIRETTA

Sinner-Djokovic 6-6. Djokovic tiene il servizio, si va al tie-break

Sinner-Djokovic 6-5. Stavolta è l'azzurro a iniziare sotto 0-30, poi rimonta e si assicura almeno il tie-break

Sinner-Djokovic 5-5. Il serbo parte sotto 0-30, poi rimonta e tiene il servizio

Sinner-Djokovic 5-4. Ancora il servizio è il protagonista. Nel nono game arriva il quarto doppio fallo di Sinner, che però chiude di nuovo il game con un ace

Sinner-Djokovic 4-4. Game importante, il serbo è solido e tiene il servizio

Sinner-Djokovic 4-3 Per l'azzurro terzo doppio fallo in questo set, ma chiude il game con un ace a 45-30

Sinner-Djokovic 3-3. Il serbo tiene il servizio

Sinner-Djokovic 3-2. Secondo doppio fallo nel secondo set per Sinner, che comunque tiene il servizio e mette a segno il sorpasso

Sinner-Djokovic 2-2. Controbreak dell'azzurro nel quarto game. Jannik lasscia Novak a zero

Sinner-Djokovic 1-2. Jannik tiene il servizio

Sinner-Djokovic 0-2. Novak conferma il break

Sinner-Djokovic 0-1. Subito break del serbo, Sinner paga qualche errore

Sinner-Djokovic 6-2, primo set all'azzurro

Sinner-Djokovic 6-2. Sinner conquista per 45-15 l'ottavo game, un break che gli vale il primo set, durato 27 minuti di gioco.

Sinner-Djokovic 5-2. L'azzurro inizia sotto 0-30 ma tiene il servizio

Sinner-Djokovic 4-2. Ben giocato anche questo game da Novak, 45-0 anche per lui

Sinner-Djokovic 4-1. Potente il servizio di Jannik, 45-0 per lui nel quinto game

Sinner-Djokovic 3-1. Il serbo risponde a tono conquistando il quarto game 45-0

Sinner-Djokovic 3-0. Sinner archivia il terzo game 45-0

Sinner-Djokovic 2-0. L'azzurro si porta sul 40-0 con tre palle per il break, si chiude a 45-30

Sinner-Djokovic 1-0. Jannik al servizio, non cede il game

