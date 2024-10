Tennis, Sinner in semifinale a Shanghai contro Machac

Sinner-Machac DIRETTA

Ha impiegato un'ora e 24 minuti per piegare Daniil Medvedev: Jannik Sinner supera il russo in due set dal punteggio eloquente, 6-1 6-4 e conquista la semifinale del Masters 1000 di Shanghai, undicesima stagionale - e la decima da "1000" in carriera. Sinner supera per la quarta volta in cinque sfide quest'anno (il bilancio complessivo tra i due ora è 7-7) un Medvedev oggi non in perfette condizioni fisiche e centra la vittoria numero 63 di questa stagione.

Esce a sorpresa, invece, Carlos Alcaraz. Lo spagnolo si è arreso per 7-6 7-5 a Tomas Machac ai quarti. Sarà quindi il 23enne ceco l'avversario di Sinner in semifinale. Machac, numero 33 della classifica Atp, ha giocato un ottimo tennis mettendo in serie difficoltà Alcaraz: una vittoria dunque conquistata, piuttosto che un passo falso dello spagnolo. Sinner è avvisato.

Sfuma così la "rivincita" tra il murciano e l'italiano dopo la finale persa da Sinner a Pechino.

Il campione di Sesto Pusteria visto in campo con Medvedev è apparso in grande forma: un match praticamente perfetto, dominato dall'inizio alla fine. Sinner ha concesso soltanto nove punti al russo nel primo set, poi nel secondo parziale c'è stata più partita, ma l'azzurro ha indirizzato il match con il break nel quinto gioco recuperando da 0-40.

"Sono contento di essere in semifinale. Oggi è stata un'ottima partita, Medvedev ha avuto un problema alla spalla e non è riuscito a tirare il dritto come avrebbe voluto, mi auguro che recuperi presto", ha detto Sinner al termine del quarto di finale contro Medvedev al Masters di Shanghai.

"Abbiamo preparato bene il match e sono riuscito ad attuare il piano tattico - ha aggiunto Sinner - Vedremo cosa riuscirò a fare in semifinale. Raggiungere una semifinale in un 1000 è sempre bello, raggiungerne 10 anche se sono giovane è una grande cosa ma si può sempre migliorare". "Io penso a quello che devo fare in campo, a cosa devo migliorare, e spero che questo mi renda un giocatore migliore e solido", ha concluso.

Da Shanghai a Wuhan dove Jasmine Paolini fa un altro passo verso la qualificazione alle WTA Finals. La toscana si è guadagnata un posto ai quarti di finale del Wta 1000 di Wuhan,in Cina. Agli ottavi la toscana ha superato Erika Andreeva: 6-3, 6-2 in un'ora e 11 minuti di gioco. Paolini tornerà in campo domani contro Zheng Qinwen, n. 7 al mondo, che ha battuto in rimonta Leylah Fernandez.



