Tennis: Errani-Paolini vincono il torneo di Pechino. A Shanghai Sinner agli ottavi

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto la finale del torneo di doppio del China Open WTA 1000 di Pechino. Le azzurre hanno battuto Hao-Ching Chan e Veronika Kudermetova con il punteggio di 6-4 6-4. Con questa vittoria le azzurre si sono qualificate per le WTA Finals di Riyadh.

A Shanghai Sinner soffre con Etcheverry ma va agli ottavi

Vittoria in rimonta per Jannik Sinner che conquista gli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro, numero 1 dell'Atp, ha sofferto contro l'argentino Tomas Etcheverry e si è imposto in tre set 6-7 6-4 6-2.

