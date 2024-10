Sinner avanza a Shanghai, Paolini-Errani finaliste a Pechino

La sconfitta nella finale del China Open è il passato. Jannik Sinner è ripartito con una vittoria nel secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. A tirargli su il morale ha contribuito Taro Daniel, sparring partner di un buon allenamento conclusosi con il punteggio di 6-1, 6-4. Prossimo avversario del numero 1 sarà Tomas Martin Etcheverry, 37mo nell'elenco Atp.

A spese del giapponese (n.93), Sinner è divenuto il primo giocatore nato negli anni 2000 a raggiungere le 250 vittorie in carriera nel circuito ATP. Ora sono 60 i suoi successi in stagione. Con l'altoatesino ha fatto un passo avanti sul cemento di Shanghai anche Carlos Alcaraz, ancora più agevolmente, contro il tennista di casa Shang Juncheng. E' stato lo spagnolo a scendere in campo per primo, appena tre giorni dopo aver vinto brillantemente il torneo Atp 500 di Pechino contro Sinner.

La testa di serie numero 3 ha impiegato solo un'ora e 16 minuti per eliminare il numero 51 del mondo (6-2, 6-2) e raggiungere il decimo successo consecutivo. In un buon sabato del tennis italiano spicca l'ennesimo acuto dell'accoppiata Sara Errani-Jasmine Paolini.

Le vincitrii dell'oro olimpico di Parigi nel torneo di doppio sono in finale al China Open, il Wta 1000 di Pechino, la quinta di una annata fenomenale. Nella sesta semifinale del 2024 hanno sconfitto 6-4, 1-6, 10-4 le statunitensi Sofia Kenin e Bethanie Mattek-Sands, prendendosi la rivincita del ko subito a Miami. Errani e Paolini hanno inoltre centrato la qualificazione alle Wta Finals di Riad, a novembre. Sarà la prima partecipazione di una coppia italiana nel torneo di fine stagione dal 2015. "Mi sento bene fisicamente e nei miei turni di servizio si è visto. Questa prestazione è molto importante per me" ha commentato a caldo un sorridente Sinner.

"Con il nuovo team servirà del tempo per conoscerci meglio, ma mi sto trovando bene" ha aggiunto, parlando di Marco Panichi e Ulises Badio, ex preparatore e fisioterapista di Novak Djokovic inseriti nello staff dopo la fine della collaborazione con Umberto Ferrara e Giacomo Naldi. "Cerchiamo di migliorare, di cambiare un paio di cose che speriamo possano rendermi un giocatore migliore. Ci sono ancora tante cose da fare fuori dal campo, e non vedo l'ora" ha aggiunto.

L'occasione di misurare la propria crescita gliela darà Etcheverry. L'argentino arriva da un big match con l'olandese Botic van de Zandschulp, vinto 7-6 (7/5), 3-6, 7-5 in 3h43 minuti, record nella storia del torneo. Soddisfatto del proprio esordio Alcaraz:

"Ultimamente sto giocando davvero bene, quindi cerco di mantenere lo slancio. Ho avuto solo il tempo di allenarmi prima di questa partita e poter iniziare così mi rende orgoglioso", ha aggiunto il numero 2 del mondo. Nel prossimo turno, lo spagnolo affronterà un altro giocatore locale, Yibing Wu (24 anni), ex 54mo del ranking, precipitato al 560mo posto dopo una stagione quasi priva di incontri.

Trovandosi dalla stessa parte del tabellone, Sinner e Alcaraz potrebbero scontrarsi ancora, questa volta in semifinale, mentre il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 2, avrà dalla sua parte il serbo Novak Djokovic (n.4). E' caduta una delle teste di serie principali con la sconfitta del russo Andrey Rublev (n.6), eliminato a sorpresa dal ceco Jakub Mensik (n. 65) in tre set: 6-7, 6-4, 6-3.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA