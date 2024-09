'Riesame in corso' su Sinner, Wada ha chiesto il fascicolo completo

La Wada - apprende l'ANSA - ha richiesto la scorsa settimana i fascicoli completi all'ITIA (International Tennis Integrity Agency) sul caso Jannik Sinner e per presentare il ricorso al Tas ha 21 giorni di tempo dal momento in cui ha ricevuto il materiale.

Entro la fine del mese, così come da regolamento dovrebbe esserci una decisione della Wada che nel frattempo conferma che "la revisione del caso sia ancora in corso" e che "per il momento non è stata presa alcuna decisione in merito". Anche il Tas, infatti, per ora non ha ricevuto alcun ricorso contro la sentenza dell'Itia, che ha assolto il giocatore per l'assunzione involontaria del Clostebol.

Alla Wada e norme antidoping (in particolare l'art. 13.8.1.1) concedono ulteriori 21 giorni dopo quelli - scaduti ieri - alle altre parti per un eventuale ricorso, e quindi i termini, solo per la Wada, sono ancora aperti. Quanto all'altro soggetto interessato ad un eventuale ricorso, ovvero Nado Italia, così come anticipato dall'Ansa, l'appello non è stato presentato.



