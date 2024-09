US Open: Sinner-Draper 4-3, caccia alla finale DIRETTA

Si gioca la semifinale degli US Open Sinner-Draper 4-3 DIRETTA



Stasera Jannik Sinner in semifinale se la vedrà con l'amico e compagno di doppio Jack Draper (primo britannico dal 2012 a oggi a raggiungere la semifinale dello slam americano)



La vigilia - "Draper e io ci conosciamo bene, siamo buoni amici anche fuori dal campo. Qui sta facendo un torneo di grande qualità, è un giocatore completo, serve bene, ha un ottimo dritto e un rovescio molto solido. Contro di lui sarà dura". Lo dice, in conferenza stampa, Jannik Sinner dopo aver raggiunto la semifinale dello US Open diventando, grazie alla vittoria su Daniil Medvedev a New York, il primo italiano di sempre a raggiungere la semifinale in tutti i quattro tornei del Grande Slam. Ora Jannik dovrà affrontare un collega che è anche un suo amico e assieme al quale ha giocato dei tornei in doppio: è quel Jack Draper che, 12 anni dopo Andy Murray, ha riportato la Gran Bretagna in semifinale sul cemento di New York.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA